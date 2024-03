Prime informazioni su iPhone 17: le novità staranno tutte nel display

La più grande novità di iPhone 17 dovrebbe stare nel suo schermo. Non solo gli iPhone 17 saranno i primi a implementare sull'intera lineup un pannello OLED LTPO, finora esclusivo dei modelli Pro e Pro Max: ora pare anche che il display dei nuovi smartphone di Apple sarà resistentissimo!

Secondo il leaker cinese Instant Digital, infatti, gli iPhone 17 avranno uno schermo iper-resistente, con delle proprietà anti-graffio persino migliori di quelle del Ceramic Shield integrato da Apple sugli iPhone 15. Il Ceramic Shield di iPhone 15 è una delle tecnologie più avanzate al mondo in termini di resistenza a graffi e cadute, come dimostrano i numerosi teardown degli ultimi Melafonini di Apple.

Instant Digital, in particolare, ha spiegato che "iPhone 17 avrà uno strato riflettente super-durevole che dovrebbe essere molto più resistente di quanto pensiate". Secondo il leaker, il coating di nuova generazione sviluppato da Apple sarebbe recentemente stato fornito ai partner cinesi della Mela Morsicata, in modo da permettere loro di adeguare le proprie linee produttive in tempo per l'arrivo di iPhone 17 sul mercato, che dovrebbe avvenire nella seconda metà del 2025.

Instant Digital ha poi fugato ogni dubbio dicendo che questa tecnologia non è stata sviluppata in tempo per iPhone 16, e per questo arriverà solo nel corso del prossimo anno. Il leaker ha anche ribadito che si tratterà di un coating diverso dal Gorilla Armor di Samsung Galaxy S24 Ultra. Tuttavia, sembra che Apple implementerà un sistema anti-riflessi del tutto simile a quello di Corning e Samsung, rendendo lo schermo dei propri device più leggibile anche sotto la luce solare diretta.

Ciò significa che, con ogni probabilità, il Ceramic Shield andrà presto in pensione: la tecnologia, d'altro canto, è stata sviluppata da Apple e Corning e lanciata ormai quattro anni fa, nel 2020, su iPhone 12. Benché la Mela Morsicata ritenga il Ceramic Shield "più resistente di qualsiasi altro vetro per smartphone", la ricerca negli ultimi anni ha fatto enormi passi avanti, perciò una sua sostituzione nel breve periodo potrebbe effettivamente portare a degli iPhone nettamente più resistenti di quelli di attuale generazione.

