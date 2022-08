Prime leak (e prime cattive notizie) su iPhone 15: solo i modelli Pro avranno il chip A17

Ormai il lancio di iPhone 14 è dietro l'angolo, tanto che Apple avrebbe già registrato il keynote di presentazione del dispositivo. Non stupisce dunque che alcuni leaker abbiano già iniziato a parlare di iPhone 15, con delle indiscrezioni anche piuttosto scoppiettanti.

Dopo che l'affidabile esperto Ming-Chi Kuo ha parlato delle fotocamere di iPhone 15 e iPhone 16, è oggi un utente taiwanese, noto come Mobile Phone Chip Master, a darci alcune informazioni sul chip A17 Bionic di iPhone 15. Purtroppo, però, l'indiscrezione potrebbe far storcere il naso a molti fan di Cupertino.

Secondo un post su Weibo del leaker, infatti, il chip A17 arriverà solo su iPhone 15 Pro, mentre gli iPhone 15 "base", ovvero iPhone 15 e iPhone 15 Max, riceveranno un "semplice" chip A16, lo stesso che dovrebbe essere montato sotto la scocca di iPhone 14 Pro e 14 Pro Max. In effetti, già quest'anno pare che iPhone 14 avrà un chip A15, mutuato da iPhone 13 Pro e 13 Pro Max, mentre il SoC A16 sarà riservato solo ai due Melafonini di fascia più alta.

Benché il leak sia assolutamente da prendere con le pinze, se non altro perché manca ancora un anno all'uscita di iPhone 15, quest'ultimo ci dimostra nuovamente che i leaker sono convinti del fatto che, d'ora in poi, Apple adotterà due chipset diversi per ogni generazione di iPhone, riservando quello più performante per i modelli Pro e "riciclando" quello dell'annata precedente sui modelli vanilla.

A preoccupare, tuttavia, è in questo caso un'indiscrezione di alcune settimane fa, secondo cui il chip A16 e il chip A15 di iPhone 13 saranno quasi identici, mentre quest'ultimo era del tutto simile all'A14 Bionic di iPhone 12. Insomma, se davvero il chip A16 fosse mantenuto anche su iPhone 15, potrebbero passare almeno quattro anni prima di una revisione del chipset di iPhone, durante i quali il mercato Android potrebbe recuperare e superare la casa di Cupertino in termini di performance degli smartphone.