Prime Now costa di più: aumentate le soglie minime di spesa

Amazon Prime Now , il servizio diche garantisce la consegna in due ore delle merci acquistate sul negozio online, che in Italia è attivo solo nell’hinterland milanese su cibi e beni di prima necessità, costa di più.

Il gigante degli e-commerce, infatti, ha aumentato la soglia di spesa minima per poter godere gratuitamente del servizio, che passa dai precedenti 25 Euro a 50 Euro.

In alternativa, gli utenti saranno costretti a pagare 3,49 Euro per la consegna in due ore e 7,99 Euro per la consegna iper veloce in sessanta minuti.

Immediata è arrivata la conferma di Amazon, attraverso una dichiarazione di un portavoce, il quale ha affermato che “il nostro impegno per ampliare l'offerta e le modalità di spedizione disponibili è costante. Continuando a migliorare e ad aggiungere valore al programma, i costi del servizio aumentano”.

Gli utenti, però, almeno al momento non sembrano aver accolto negativamente l’aumento della soglia minima, ed hanno lodato la scelta di Amazon di introdurre la tariffa da 3,49 Euro, che rende fruibile Prime Now anche per ordini di minore entità. Basterà infatti spendere anche 15 Euro.