Le prime prove del calendario Maya non sono state trovate dove credevi

La storia dei Maya è senza dubbio una delle più affascinanti, la cui scomparsa è ancora avvolta nel mistero. Frammenti murali e i resti di un glifo ritraente “Sette cervi”, datati tra il 200 e il 300 a.C., sono stati trovati all'interno delle rovine di una piramide in Guatemala, a dimostrazione del fatto che ne sappiamo ancora troppo poco.

La scoperta segna il primo uso noto del calendario Maya, un sistema creato sulla base dei movimenti del sole, della luna e dei pianeti che distribuiti per un ciclo rituale di 260 giorni riconosciuti. Fino ad ora, la prima annotazione definitiva del calendario Maya risaliva al I secolo a.C.

I frammenti sono stati trovati nel sito archeologico di San Bartolo nelle giungle del Guatemala settentrionale, che ha acquisito importanza in seguito alla scoperta nel 2001 di una camera sepolta con affreschi risalenti al 100 a.C. circa, raffiguranti scene cerimoniali e mitologiche Maya.

Il glifo “Sette cervi” non è che una simbologia di uno dei 260 giorni nominati del calendario, è stato portato alla luce all'interno della stessa piramide di Las Pinturas, dove 21 anni fa furono trovati i successivi murales ancora intatti.

La civiltà Maya spesso costruiva quelli che inizialmente erano templi di modeste dimensioni, poi ne costruiva versioni sempre più grandi, una sopra l'altra, il che significa che le piramidi, come quella in fase di scavo, raggiungevano circa 30 m di altezza.

I ricercatori hanno descritto il glifo dei sette cervi come il simbolo della scrittura Maya che indicava il numero sette, il tutto, contornato dalla testa di un cervo. David Stuart, autore principale della ricerca, che è stata pubblicata sulla rivista Science Advances, ha descritto i frammenti come "due piccoli pezzi di intonaco bianco che starebbero in mano, che una volta erano attaccati a un muro di pietra".

Il signor Stuart, professore di arte e scrittura mesoamericana all'Università del Texas, ha proseguito: “Il muro è stato intenzionalmente distrutto dagli antichi Maya quando stavano ricostruendo i loro spazi cerimoniali – alla fine è stato inglobato dalla costruzione di una piramide”.

“I due pezzi si incastrano e hanno una calligrafia dipinta di nero, che si apre con la data ‘7 Cervi’. Il resto è difficile da leggere. […] I dipinti di questa fase sono tutti molto frammentati, a differenza di quelli della camera successiva e più famosa”, ha aggiunto.

I 260 giorni del calendario erano uno dei numerosi sistemi Maya interconnessi di calcolo del tempo, che includevano anche un anno solare di 365 giorni, un sistema più ampio chiamato "Long Count" e un sistema lunare. Nella cultura si sviluppò anche un sistema di scrittura che comprendeva 800 glifi, i primi esempi dei quali sono stati trovati anche nel sito di San Bartolo.

San Bartolo fu un centro importante durante il periodo Maya preclassico - che va dal 400 a.C. circa al 250 d.C. - aprì la strada al successivo periodo classico, noto per la creazione di città, tra cui Tikal in Guatemala, Palenque in Messico e Copan in Honduras.

