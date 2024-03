Le prime rappresentazioni dei Neanderthal erano stereotipate per via di un malinteso

Oggi tutti noi rispettiamo i Neanderthal. Sappiamo che sono stati tra gli ultimi nostri parenti ad estinguersi, sul finire dell'era glaciale, e da quando abbiamo scoperto che parte della popolazione europea presenta una buona quantità di geni di loro provenienza li rispettiamo ancora di più.

Sappiamo anche che probabilmente la loro specie era in grado di seppellire i morti e che avevano una cultura naturalistica di loro esclusiva provenienza, che gli permise di sopravvivere alle condizioni estreme dell'Europa preistorica durante le glaciazioni.

Eppure per tantissimo tempo siamo stati particolarmente razzisti nei loro confronti, attribuendogli delle caratteristiche negative che non gli appartenevano. Per quasi un secolo - ovvero dalla scoperta del primo fossile appartenente a questa specie nella valle di Neander in Germania, nel 1857 - abbiamo infatti continuato a sbeffeggiare i neandertaliani descrivendoli come vecchi stupidi, brutti violenti, predoni o semplicemente dei creduloni.

All'interno delle vignette satiriche dei giornali come nei romanzi o nelle rappresentazioni museali, questi umani sono stati scherniti in tutti i modi, finché gli antropologi non sono riusciti a provare che quasi tutte le credenze affibbiate dalla popolazione a questa specie - di cui la più grave era scuramente l'accusa di essere una specie principalmente cannibale - erano false.

Le ragioni storiche che hanno spinto gli scienziati prima e i giornalisti europei poi a descrivere questi esseri umani in termini così poco lusinghieri sono state indagate a lungo e oggi possiamo affermare che quasi sicuramente parte delle fake news nacquero per via di un clamoroso malinteso.

Ai tempi del primo ritrovamento, l'olotipo della specie - ovvero l'unico rappresentate che i paleontologi avevano a disposizione per descrivere anatomicamente la specie al momento della scoperta - venne infatti studiato approssimativamente e solo più tardi fu analizzato, seguendo un metodo scientifico più ragionato. Quello che purtroppo venne poi divulgato alla massa tramite i giornali furono le informazioni preliminari, che descrivevano il reperto scoperto nella valle di Neander come appartenente ad un uomo molto brutto, ingobbito e che presentava delle deformità.

Da qui in poi in tutta Europa si diffuse la convinzione che la nuova specie scoperta fosse orribile a vedersi, mostruosa e dedita alla violenza. Dovette passare molti decenni prima che la popolazione capisse che l'uomo di Neanderthal descritto dai primi resoconti giornalistici non era mai esistito.

Parte della confusione era scaturita dal fatto che l'olotipo della specie era appartenuto ad un individuo anziano e malato, che soffriva terribilmente di artrosi e che probabilmente aveva subito anche diverse fratture (poi rimarginate) in diverse parti del corpo. Era vero che in un primo momento il suo volto apparve deforme agli antropologi, ma questo avvenne perché non erano ancora abituati a ragionare con il concetto di evoluzione e non avevano mai avuto tra le mani altri crani di questa specie, che presentano delle caratteristiche ossee specifiche legate ai loro adattamenti ambientali (arcate sopraciliari più spesse, cranio più grande, femori più corti eccetera).

Fortunatamente queste informazioni sono state via via apprese dalla popolazione e oggi sono davvero poche le persone che credono che i neandertaliani siano stati dei mostruosi esseri dediti alla violenza più estrema o al saccheggio. Gli scienziati per convincere i più dubbiosi difatti tengono ormai a precisare che qualsiasi efferatezza possano aver compiuto i neandertaliani, questa è stata compiuta anche dalla nostra specie.