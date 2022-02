Ecco le prime, spettacolari foto del telescopio Webb: c'è anche un simpatico selfie!

Il telescopio Webb ha iniziato nel migliore dei modi la sua lunga permanenza nello spazio profondo: ad oltre 1.5 milioni di chilometri dalla Terra, il James Webb Space Telescope ha scattato la prima foto "tecnica" della sua vita, e anche un selfie bonus per controllare il suo affascinante aspetto.

Come vi avevamo raccontato qualche giorno fa, la NASA ha tenuto una speciale conferenza stampa per aggiornare il mondo intero sui recenti sviluppi della missione del telescopio James Webb (JWST) e - come preannunciato - il piatto succulento della serata sono state le prime immagini ufficiali acquisite dalle strumentazioni del telescopio.

Le foto sono sostanzialmente due: la prima riprende la situazione attuale della calibrazione dello specchio primario, la seconda invece è un vero e proprio selfie del telescopio. Per ottenere la prima immagine, il JWST è stato puntato verso il suo obbiettivo prestabilito e, dopo circa 25 ore di esposizione, ha elaborato la foto che trovate in calce alla news. I vari puntini che vedete sono la stessa fonte luminosa riflessa da ognuna delle singole sezioni dello specchio primario acquisite dalla NIRCam. Quando tutti questi puntini verranno collimati e sovrapposti uno sull'altro, al centro dell'inquadratura, il telescopio Webb sarà pronto.

Il selfie invece è stato catturato da una mini camera specializzata posta all'intero della NIRCam. Il suo scopo è quello di fornire un aiuto visivo durante questo lungo processo di collimazione e calibrazione del telescopio Webb. Stando a quanto riferito dal team che si occupa della missione, tutto sta procedendo a meraviglia e la missione dà grandi speranze.

Quando Webb sarà finalmente pronto, si spera entro l'inizio dell'estate 2022, le immagini che potremo ottenere saranno di una bellezza sfavillante, spettacolari quanto quelle che già vediamo quotidianamente grazie al collega Telescopio Hubble.

Insomma, queste sono foto che rappresentano nemmeno l'1% delle capacità del JWST, ma sono comunque un passo fondamentale per la nuova era dell'esplorazione spaziale.