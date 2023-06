Prime Video, Amazon pensa ad un abbonamento con pubblicità

Un nuovo articolo pubblicato dal Wall Street Journal riferisce che Amazon starebbe riflettendo sulla possibilità di lanciare un nuovo abbonamento di Prime Video supportato dalla pubblicità.

La società di Seattle, nella fattispecie, avrebbe tenuto delle discussioni interne sull’introduzione degli annunci pubblicitari nel suo servizio di streaming. Una decisione finale ancora non è stata presa ma le opzioni sul tavolo della compagnia sono tante.

Tra i piani ce n’è uno che punta a spingere le pubblicità durante la visione dei video, offrendo parallelamente un livello Prime Video senza annunci ma ad un prezzo più alto.

Non è chiaro che impatto potrebbe avere questa scelta sui costi del Prime mensile ed annuale: attualmente Prime Video, che in Italia trasmette la Champions League, in Italia è compreso nel Prime che offre spedizioni veloci in un giorno.

Qualora la decisione dovesse diventare realtà, non si tratterebbe di una novità assoluta. In Italia anche Netflix ha lanciato un piano economico con pubblicità da 5,49 Euro al mese con circa 5 minuti di spot pubblicitari per ogni ora di visione. Anche a riguardo, non è chiaro che tipo di approccio abbia intenzione di adottare Amazon.

Ovviamente vi aggiorneremo qualora dovessero emergere ulteriori dettagli in merito. Al momento le uniche indicazioni in nostro possesso sono queste.