Prime Video, le pubblicità arrivano anche in Italia: 1,99 Euro al mese per rimuoverle

Lo scorso mese, Amazon ha annunciato l’arrivo delle pubblicità in Prime Video negli USA, sulla scia di quanto fatto anche da altri servizi di streaming di questo tipo. Ebbene, il programma in questione è arrivato anche in Italia, come confermato da una mail che in queste ore stanno ricevendo diversi utenti.

Amazon, come si può vedere nello screenshot presente in calce, spiega che dal 9 Aprile 2024 i film e serie TV presenti su Prime Video “includeranno un numero limitato di annunci pubblicitari” per consentire alla società di continuare “ad investire in contenuti di qualità e di aumentare questi investimenti nel tempo e di conseguenza supportare il mantenimento della qualità e quantità dei contenuti inclusi in Prime Video”.

Il colosso degli e-commerce sottolinea che ciò non comporterà alcuna modifica al prezzo dell’abbonamento Prime, tanto meno ai vantaggi offerti, ed evidenzia che comunque punta “ad avere un numero significativamente inferiore di annunci pubblicitari rispetto alla televisione lineare e ad altri servizi dii streaming”.

Per coloro che non vogliono visualizzare tali pubblicità, sarà disponibile anche un nuovo abbonamento senza pubblicità che prevede il pagamento di un supplemento di 1,99 Euro al mese che si va ad aggiungere al prezzo del Prime.



Le comunicazioni sono in fase di consegna a tutti i clienti abbonati a Prime.