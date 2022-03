Prime Video, serata da dimenticare per Juventus-Villareal: segnalati problemi video

Serata da dimenticare per la Champions League su Amazon Prime VIdeo, e non solo per il risultato della partita tra Juventus e Villareal che ha segnato l’eliminazione dei bianconeri. Sui social infatti si sono moltiplicate le segnalazioni da parte degli utenti che hanno lamentato disservizi con la qualità video dello streaming.

Quelli che trovate in calce sono solo alcuni dei numerosi tweet, raccolti sotto l’hashtag PrimeVideo, di abbonati che hanno segnalato problemi con la qualità video durante la partita. Problemi che possiamo confermare anche noi dopo qualche giro di verifiche in redazione e con nostri conoscenti: per alcuni e larghi tratti lo streaming faticava a mantenere il Full HD e le immagini apparivano sgranate ed a qualità bassa, al punto che era praticamente impossibile leggere i numeri sulle maglie dei giocatori.

Altri utenti invece hanno segnalato disservizi con il bilanciamento audio: su alcuni televisori e dispositivi evidentemente si sentiva di più l’audio dello stadio che della telecronaca di Piccinini ed Ambrosini.

Da parte di Amazon non sono arrivati commenti a riguardo, e coloro che hanno taggato l’account ufficiale AmazonHelp su Twitter, sono stati risposti con un messaggio reimpostato: “Ciao, ci scusiamo per l’inconveniente. Puoi trovare alcune indicazioni su come risolvere i problemi più comuni qui: http://amzn.to/uclcontactit . Se il problema persiste, contattaci cliccando il pulsante “Chatta ora” o “Chiamaci” che trovi alla fine della stessa pagina. -Pamela” si legge.

In occasione del ritorno degli ottavi di finale di Champions League, Amazon ha lanciato l’X-Ray su Prime Video per gli eventi live.