Quali saranno i primi animali ad andare su Marte? Ecco i prescelti

Quando l'umanità inizierà a stabilire basi permanenti sulla Luna e su Marte, non saremo soli. Gli astronauti dovranno portare con sé un intero ecosistema, inclusi animali che potrebbero svolgere ruoli vitali in questi nuovi mondi. Ma quali creature saranno le più adatte a vivere in ambienti così alieni? La risposta non è ancora chiara.

David Catling, astrobiologo dell'Università di Washington a Seattle, e Christopher McKay, scienziato planetario del NASA's Ames Research Center, concordano sul fatto che gli ecosistemi elaborati oltre la Terra sono ancora lontani e appartengono più al regno della fantascienza che alla ricerca scientifica attiva. Tuttavia, la gravità ridotta su Marte e sulla Luna rappresenta una sfida significativa.

Marte ha circa un terzo della gravità terrestre, mentre la Luna solo un sesto. Ciò potrebbe influenzare lo sviluppo muscolare e osseo degli animali, rendendo difficile per loro stare in piedi o camminare correttamente. In queste condizioni, gli animali di piccola taglia, come i topi, e la vita acquatica potrebbero essere le scelte migliori. Gli animali acquatici, sostenuti dalla galleggiabilità, probabilmente non subirebbero molte influenze dai cambiamenti gravitazionali.

I pesci, in particolare, potrebbero essere un'ottima scelta per l'allevamento spaziale, essendo più efficienti nell'alimentazione e producendo meno rifiuti rispetto ai loro omologhi terrestri. Dal 2019, il programma Lunar Hatch sta esplorando la fattibilità di spedire uova di pesce nello spazio per la schiusa programmata.

Gli insetti rappresentano un'altra opzione valida come bestiame spaziale.

Un rapporto del 2020 dall'Università del Sud Australia e dall'International Space University in Francia suggerisce che gli insetti come i grilli siano capaci di offrire una buona fonte di proteine, utilizzando meno spazio e acqua rispetto alle fonti proteiche tradizionali. In un sistema di supporto vitale a ciclo chiuso su Marte, inoltre, potrebbero fornire servizi importanti come l'impollinazione, il riciclo del suolo e la pulizia dei detriti, ed essere una riserva alimentare in caso di fallimento delle colture.

Per la colonizzazione lunare, gli scienziati stanno considerando i tardigradi. Queste minuscole creature hanno già dimostrato di resistere a condizioni estreme, inclusi calore e freddo estremi, radiazioni e il vuoto dello spazio. Studi passati hanno mostrato che questi piccoli esseri sono ancora vitali dopo aver trascorso 12 giorni esposti al vuoto dello spazio e possono riprodursi senza effetti negativi durante il volo spaziale (e attualmente potrebbero essercene a migliaia sulla luna).

In conclusione, la scelta degli animali che accompagneranno gli umani nelle future colonie spaziali dipenderà da una serie di fattori, tra cui l'adattabilità a condizioni di gravità ridotta e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse.