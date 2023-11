Sono loro i primi animali eliotropici al mondo: è realmente incredibile

In un nuovo studio disponibile sulla rivista bioRxiv, un team di ricercatori sembrerebbe aver individuato il primo animale eliotropico attualmente conosciuto al mondo. Di chi si tratta?

Dopo aver appurato che le stelle marine hanno una testa che nessuno aveva mai notato fino ad oggi, vi sveliamo sin da subito il mistero: parliamo degli anemoni di mare. Per quanto possa apparire assurdo infatti, questi affascinanti (e bizzarri) animali da molti ritenuti erroneamente "semplici" piante, seguono il movimento del Sole attraverso il cielo, divenendo di fatto i primi animali eliotropici di cui siamo a conoscenza.

A differenza del fototropismo decisamente comune nelle piante e anche in alcuni funghi, in cui i germogli crescono in base alla luce solare, nell'eliotropismo è tutta la pianta a "spostarsi" in base alla direzione del sole. Gli anemoni tendono dunque a dirigere i loro tentacoli verso est all'alba e verso ovest al tramonto. Ma come verificare tale teoria?

Il metodo più semplice, è osservarli e filmarli direttamente nel loro habitat naturale, nel corso di una giornata. I risultati lasciano poco spazio a dubbi.

"Gli invertebrati rivelano un eliotropismo simile a quello vegetale puntando i loro tentacoli verso il Sole, rivolti a est all'alba e a ovest al tramonto mentre seguono la posizione relativa del Sole", scrive il team nel loro articolo.

Nel momento in cui i ricercatori bloccano la luce solare lasciando gli animali al buio, questo comportamento cessa immediatamente.

Come se non bastasse, per tentare di rafforzare ulteriormente tale scoperta il team ha ricreato le stesse condizioni anche in laboratorio. Questa volta ad essere utilizzata era una fonte di luce artificiale, che veniva spostata periodicamente. Come potete osservare anche voi nell'incredibile filmato presente nel link in calce, ancora una volta gli anemoni si sono mossi nello stesso modo.

Dopo aver visto che gli unicorni esistono, ecco la natura intorno a noi che ci sorprende ancora una volta dimostrandoci quanto complessa ed affascinante riesce ad essere.