Primi benchmark per i Macbook Air M3: il salto dal chip M2 si sente eccome!

I Macbook Air con chip M3 sono stati lanciati da Apple nella giornata di ieri, lunedì 4 marzo 2023, ma non sono ancora disponibili sul mercato. Ciononostante, i primi benchmark dei Macbook Air M3 sono comparsi in rete nelle scorse ore: ecco come se la cavano i nuovi laptop di Cupertino!

I test su GeekBench 6 - riportati innanzitutto dai colleghi di MySmartPrice e Macrumors - sono stati svolti su un Macbook Air da 15" con 16 GB di memoria unificata e un chip M3. Il codename del laptop è "Mac15,13", confermando che si tratta di un modello da 15" del laptop di Cupertino. I risultati del device sono i seguenti:

Single-Core: 3.157 Punti

Multi-Core: 12.020 Punti

A confronto, i benchmark dei Macbook Air M2 nella configurazione con 16 GB di RAM arrivano, in media, attorno ai 2.600 Punti in Single-Core e ai 10.120 Punti in Multi-Core. Il salto di performance tra M2 e M3, dunque, si sente eccome: stiamo infatti parlando di un incremento prestazionale del 20% in Single-Core e del 18% in Multi-Core. In aggiunta, come ampiamente prevedibile, i risultati sono in linea con quelli del Macbook Pro con chip M3 base lanciato lo scorso anno.

In termini tecnici, i benchmark confermano che i Macbook Air M3 hanno una CPU a 8 Core e una GPU a 9 o 10 Core, insieme ad una memoria unificata fino a 24 GB. Secondo i dati riportati da Apple sui nuovi Macbook, questi ultimi sarebbero fino al 60% più veloci rispetto ai laptop con SoC M1 e fino a 13 volte più performanti rispetto a quelli con chip Intel. Inoltre, sembra che i nuovi Macbook Air siano tra i migliori laptop consumer per l'IA.

Vi ricordiamo inoltre che i nuovi Macbook Air M3 usciranno venerdì 8 marzo anche in Italia: se volete saperne di più, potete consultare la nostra guida alle configurazioni e ai prezzi dei Macbook Air M3, arrivata in parallelo al reveal dei due portatili.