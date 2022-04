Primi benchmark della Radeon RX 6750 XT: come se la cava contro la 6700 XT?

Dopo aver appreso quelli che potrebbero essere i prezzi delle Radeon RX 6000 refresh presso i venditori europei, torniamo a parlare di questo chiacchierato lotto di GPU che potrebbe essere sempre più vicino.

Se n'è parlato a lungo nelle ultime settimane e finalmente in rete sono apparsi i primi benchmark non confermati della Radeon RX 6750 XT, modello di fascia media che potrebbe essere tra i più interessanti per gli utenti in termini di rapporto prezzo/prestazioni in attesa dell'arrivo della prossima generazione.

Prima di passare ai punteggi, ricordiamo che questa scheda dovrebbe avere delle specifiche molto vicine se non identiche alla RX 6700 XT anche se l'ultima parola, come sempre, spetterà al produttore nel corso della sua presentazione. Quel che sappiamo è che a bordo dovrebbe esserci la GPU Navi 22 XT a 7 nanometri, accompagnata dal medesimo taglio di memoria della sorella minore, ma questa volta a 18 Gbps.

Quanto alle prestazioni, purtroppo, i punteggi emersi sono molto limitanti e possono offrire solo un primo assaggio di quello che sarà. In effetti, l'unico test effettuato su GFXBench mostra prestazioni Offscreen superiori di appena il 2% contro la 6700 XT, rispettivamente a 366 e 362 fotogrammi al secondo in Aztec Ruins.

Non si tratta di una prova molto significativa per diverse ragioni. Per prima cosa, è solo di una prova parziale, senza considerare la popolarità di questo strumento tra gli addetti ai lavori. Per finire, dovrebbe mancare poco meno di un mese al lancio ufficiale, quindi è legittimo pensare che si tratti di un modello non ancora ottimizzato a dovere.

A ogni modo, ricordiamo che in questi giorni abbiamo assistito al lancio dell'ultimo processore del team rosso, di cui abbiamo avuto modo di parlarvi nella nostra recensione del nuovo Ryzen 7 5800X3D.