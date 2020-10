I primi dati ottenuti dal Solar Orbiter potrebbero rivelare nuove 'meraviglie' sul Sole

L'agenzia spaziale europea (ESA), il 10 febbraio 2020 ha lanciato il suo veicolo spaziale che sta attualmente studiando il nostro Sole: il Solar Orbiter. Proprio recentemente sono stati rilasciati i primi dati raccolti dall'Energy Particle Detector (EPD), lo strumento Radio and Plasma Waves (RPW) e il Magnetometer (MAG).

Queste informazioni potrebbero rivelare "un intero set extra di meraviglie" sul Sole di cui nessuno è ancora a conoscenza. "Fare questo durante il periodo COVID-19 è stato molto impegnativo", ha dichiarato Yannis Zouganelis, vice scienziato del progetto Solar Orbiter per l'ESA. "Siamo pronti a fornire i dati alla comunità scientifica secondo i piani, in modo che possano fare scienza".

Una volta che gli strumenti sull'orbiter stanno acquisendo i dati, la missione entra in una fase di calibrazione in cui il lavoro viene intrapreso da ogni team assegnato a uno strumento per capire come funzionano le loro apparecchiature nello spazio. I team, successivamente, elaborano i dati e li inviano al Centro europeo di astronomia spaziale (ESAC) dell'ESA, vicino a Madrid. Lì, i dati vengono archiviati presso l'ESAC Science Data Center e resi accessibili al pubblico.

I ricercatori vogliono che il Solar Orbiter sia una delle missioni più aperte per il pubblico... non solo ai team che hanno costruito gli strumenti. "Ora qualsiasi scienziato di qualsiasi paese potrà ottenere i dati e fare scienza con esso", ha dichiarato infine Zouganelis. "In effetti, ci sono già centinaia di scienziati che lavorano insieme per dare un senso a questi dati unici".