Primi dati dal rilevatore di materia oscura più sensibile al mondo: ecco cosa ha scoperto

La materia oscura è uno degli elementi - ancora da confermare pienamente - più affascinanti del cosmo. Non si sa bene ancora cosa sia, non si sa da dove provenga né da cosa sia composto, tutte domande che i fisici e astrofisici stanno tentando di risolvere con ipotesi e teorie di vario genere. Ma è sempre necessario un intervento sperimentale.

La materia oscura si trova ovunque, anche sottoterra, e per questo è stato messo in piedi un progetto in una vecchia miniera. Nel Sud Dakota è stato installato un rilevatore denominato LUX-Zelpin, simbolo di uno degli esperimenti più sofisticati al mondo e che si pone l'obiettivo di osservare la materia oscura. Operativo da due mesi, non ha ancora trovato la materia oscura, considerato che per giungere al massimo della sensibilità ha bisogno di un ciclo di 1000 giorni di accensione. Nonostante ciò, ci sono comunque risultati da confermare ma che confermano la bontà dell'esperimento.

"La collaborazione ha funzionato bene per calibrare e capire insieme la risposta del rilevatore. Considerando che l'abbiamo attivato pochi mesi fa durante le restrizioni da Covid, è impressionante che abbiamo avuto già un risultato significativo" Dice Aaron Manalaysay del laboratorio di Berkeley, coordinatore di fisica che conduce l'esperimento.

"Pianifichiamo di ottenere dati 20 volte superiori nei prossimi anni, quindi siamo appena all'inizio. C'è un sacco di scienza ed è molto eccitante" dice invece Hugh Lippincott dell'Università della California. Insomma, il progetto LUX-Zelpin è ancora agli inizi ma è funzionante e richiederà ancora un po' di tempo per entrare a regime. Vedremo se in futuro riuscirà effettivamente a scoprire uno dei segreti più importanti dell'universo andando a caccia di materia oscura.