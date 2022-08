Primi dettagli su Sony Xperia 1 V: selfie-camera rivoluzionaria, ecco come sarà

Mentre ancora aspettiamo il lancio del Sony Xperia 1 IV in Italia, pare che siano emerse le prime informazioni sul suo successore, il Sony Xperia 1 V. A quanto pare, infatti, il nuovo top di gamma del colosso giapponese potrebbe avere una selfie-camera dal design rivoluzionario.

Stando ad un post su Weibo di un leaker cinese, infatti, Sony Xperia 1 V avrà una selfie-camera "ultra-micro-hole". La tecnologia detta "ultra-micro-hole", o "micro-matrix multi camera" è ancora in sviluppo e si prospetta essere una delle soluzioni più eleganti per l'eliminazione di notch e punch-hole sugli smartphone senza dover ricorrere alle fotocamere under-display, la cui qualità è spesso scadente.

La tecnologia micro-matrix dovrebbe permettere di integrare la selfie-camera nel bordo superiore dello smartphone senza ingrandire quest'ultimo, grazie ad una ridotta dimensione della lente frontale del device. Potete dare un'occhiata ad un concept dell'implementazione della tecnologia micro-matrix nell'immagine in calce a questa notizia.

Nello specifico, nel caso del Sony Xperia 1 V potremmo trovarci di fronte ad una soluzione con tre piccoli obiettivi frontali posizionati in alto a sinistra dello schermo, grossomodo dove già vengono posizionate le selfie-camera con tecnologia punch-hole di diversi altri smartphone Android.

Ad ogni modo, la tecnologia ultra-micro-hole sarà utilizzata anche su Google Pixel Fold, o Pixel Notepad, stando sempre al leaker cinese. In effetti, vista la tendenza dei produttori di smartphone "a portafoglio" ad utilizzare delle selfie-camera under-display per i propri device, la soluzione che Big G dovrebbe implementare potrebbe dare un vantaggio non da poco al suo pieghevole, permettendogli di scattare selfie di alta qualità anche con la fotocamera interna dello smartphone.