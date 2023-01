Ecco i primi dieci smartphone Xiaomi che riceveranno MIUI 14 in Italia

Dopo il lancio di Xiaomi Redmi 12C in Cina a fine dicembre 2022, giungono buone nuove per quanto riguarda l’aggiornamento ad Android 13: la società cinese ha confermato i primi 10 smartphone che otterranno MIUI 14 a livello internazionale, ovvero anche in Italia.

Stando alle ultime informazioni diffuse dagli esperti di Xiaomiui, il prossimo major update dell’interfaccia custom firmata Xiaomi sta per arrivare. Per la precisione, il debutto dovrebbe avvenire in occasione del lancio della prossima linea di smartphone top di gamma in Occidente; ricordiamo, a tale proposito, che Xiaomi 13 e 13 Pro sono già arrivati in Cina.

La data non è stata confermata dal produttore asiatico, ma già sappiamo da alcune stringhe di codice individuate da Xiaomiui che quelli riportati di seguito saranno i primi dispositivi mobili Xiaomi a ricevere MIUI 14:

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12T

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11 Lite 5G

Redmi Note 11 Pro+ 5G

POCO F4 GT

POCO F4

POCO F3

Dall’annuncio di MIUI 14 di dicembre riprendiamo quindi le novità principali dell’update: oltre al passaggio all’ultima iterazione del robottino verde, abbiamo l’abbandono dei bloatware e l’introduzione del Photon Engine per ridurre il consumo energetico degli smartphone e migliorare le prestazioni. Ancora, si segnalano l’implementazione di MIUI Connected, la possibilità di selezionare, copiare e incollare testo dalle immagini, e il supporto alla generazione di sottotitoli automatici per videoconferenze e traduzioni in tempo reale in 10 lingue.

Se avete dubbi sulla compatibilità del vostro dispositivo, ecco su quali smartphone Xiaomi arriverà MIUI 14.