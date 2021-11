Ecco i primi dischi da 500 TB: saranno le memorie del futuro?

Dopo che qualche mese fa l'Università di Shanghai e quella di Singapore avevano annunciato di aver prodotto dischi con una memoria di 700 TB, la corsa all'ingrandimento dei sistemi di storage sembrava essere ripresa. Tra le istituzioni che si sono lanciate nella ricerca vi è stata anche la Optica Society, che oggi ha annunciato i primi "CD" da 500 TB.

Una ricerca pubblicata sul sito della Società, infatti, ha mostrato come un team di esperti sia riuscito a creare un sistema di raccolta dei dati in "5D", che permette una densità di informazioni tale da portare alla produzione di dischi di vetro dalle dimensioni di un CD ma con una memoria di 500 TB.

Il risultato della ricerca è straordinario, ed è stato garantito dall'utilizzo di laser ad alta velocità. La nuova tecnologia 5D utilizza tre livelli di nanoparticelle di carbonio chiamate "dots" per memorizzare i dati, ed è detta "5D" perché non tiene in considerazione solo le tre dimensioni dei dots, ma anche il loro orientamento e la loro grandezza rispetto alle altre nanoparticelle, portando ad uno storage basato su cinque dimensioni, che può contenere molte più informazioni rispetto a quelli tridimensionali.

L'utilizzo dei dischi ottici in 5D non è in realtà cosa nuova nella comunità scientifica, ma la ricerca di Optica Society sembra essere riuscita a risolvere i problemi che hanno reso finora impraticabile la tecnologia, così da aprire le porte ad un suo eventuale adattamento in prodotti di uso comune.

Gli storage in 5D, poi, hanno anche il vantaggio di essere estremamente resistenti al caldo e al tempo, dal momento che, secondo i calcoli dei ricercatori, essi possono sostenere temperature fino a 1.000 °C e hanno una durata di ben 13.8 miliardi di anni a temperatura standard senza degradarsi.

Il problema principale dei dischi, al momento, è la velocità di scrittura: per via delle tecnologie che vanno impiegate su di essi, infatti, i ricercatori hanno raggiunti una velocità massima di scrittura dei dati di 230 KB/s. Tramite una funzione nota come "parallel writing", tuttavia, la Optica Society conta di poter riempire un disco da 500 TB nel giro di 60 giorni: si tratta di tempi troppo lunghi perché la tecnologia 5D possa avere degli impieghi su larga scala, ma la ricerca è ancora lontana dal termine.



In attesa di verificare se i dischi da 500 TB saranno davvero le memorie ottiche del futuro, vi invitiamo a dare un'occhiata a come funzionavano i sistemi di storage dei dati in passato dando un'occhiata a questo hard disk da pochi MB del 1960.