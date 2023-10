I primi esperimenti con la 'polizia IA' sono stati un disastro clamoroso

La polizia ha cercato di sfruttare la potenza dell'intelligenza artificiale per prevedere dove e quando si verrebbero commessi i crimini. Tuttavia, una recente indagine congiunta di The Markup e Wired ha rivelato che questi tentativi, noti come "polizia predittiva", sono stati un clamoroso fallimento.

Geolitica, un software di polizia predittiva utilizzato dalla polizia di Plainfield, nel New Jersey, ha avuto un tasso di successo inferiore all'1% nel prevedere effettivamente i crimini. Anche se il software prometteva di aiutare le forze dell'ordine a combattere il crimine prima che accadesse, ispirandosi alla novella "Minority Report" di Philip K. Dick, i risultati sono stati tutt'altro che impressionanti.

Questi modelli predittivi, purtroppo, non solo sono stati inefficaci, ma hanno anche sollevato preoccupazioni etiche, dato che l'intelligenza artificiale e le forze dell'ordine sono spesso criticate per le loro tendenze discriminatorie e razziste. L'indagine ha esaminato oltre 23.000 previsioni fatte da Geolitica tra febbraio e dicembre 2018, scoprendo che meno di 100 di queste previsioni corrispondevano effettivamente a un crimine commesso.

Il capo del dipartimento di polizia di Plainfield ha ammesso che il software era raramente utilizzato e che i fondi spesi per il contratto con Geolitica sarebbero stati meglio investiti in programmi comunitari. Nonostante il software chiuderà i battenti alla fine dell'anno, la suo eredità potrebbe continuare, poiché il team dietro di essa è stato assorbito da un'altra azienda di software per l'applicazione della legge.

Forse andranno meglio i robot poliziotti.