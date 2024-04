I primi esseri umani creavano semplici lance e coltelli con pali acuminati

La maggioranza delle rappresentazioni artistiche degli uomini primitivi raffigurano i nostri antenati come uomini nerboruti dotati di lance e frecce, aventi punte di pietra saldate sul legno. Queste armi divennero però comuni solo alla fine del Paleolitico ed erano meno efficienti di quanto pensiamo.

Come infatti dimostrano diversi studi, quando la nostra specie comparve in Africa e cominciò a diffondersi in tutto il mondo, le armi utilizzate erano molto più semplici e leggere rispetto quelle raffigurate nell'iconografie classiche o nei cartoni dei Flintstones. Non c'erano grosse mazze legate a delle pesanti pietre né archi che potessero lanciare con precisione delle frecce.

In un primo momento, infatti, gli uomini potevano utilizzare esclusivamente la tecnica della "spaccatura del legno" per produrre le loro armi, che il più delle volte non erano in grado neppure di oltrepassare la pelle delle prede più grosse.

Questa tecnica prevedeva che i nostri antenati riaffilassero le punte di alcuni particolari bastoni, che venivano rotti per l'occasione, tramite diverse tipologie di rocce e di sostanze ruvidi, così da ottenere un'estremità resistente agli impatti e dalle maggiori capacità perforanti.

Uno studio recentemente pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences ha inoltre dimostrato come alcuni strumenti in legno ritrovati all'interno di alcuni scavi a Schöningen, in Germania, nel 1994, venivano utilizzati lontano dalla caccia, principalmente per ammorbidire, tagliare e levigare le pelli e le pellicce delle prede economicamente più importanti.

Questi strumenti, che comprendo almeno 20 lance e diversi piccole coltelli di legno, risalgono a 300.000 anni fa e secondo gli studiosi rappresentano un importante patrimonio culturale, poiché ci consentono non solo di scoprire le tecniche di caccia e di manipolazione delle pelli dei nostri antenati - che disponevano di una dieta ipercarnivora - ma forniscono anche un quadro dei nostri progressi tecnologici nell'epoca immediatamente successiva la nascita della nostra specie.

Sempre più studiosi sono inoltre convinti che le donne partecipassero alla caccia e fossero molto più indipendenti di quanto in molti vogliono credere. Dunque sarebbe stato molto difficile trovare dei gruppi di caccia che non comprendessero almeno una donna nel gruppo, anche perché disponendo di armi poco funzionali il numero di lance poteva fare la differenza.

