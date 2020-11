I primi iPad Pro con display mini-LED arriveranno nei primi mesi del 2021?

Secondo report recenti dell’agenzia di stampa coreana ET News, Apple starebbe lavorando su iPad Pro per completare la transizione ai display mini LED entro inizio 2021, con l’intento di lanciare i nuovi tablet professionali dotati delle ultime tecnologie a disposizione, compreso uno schermo d’alta qualità ma dal consumo e dai costi ridotti.

Innanzitutto, in cosa consistono esattamente questi display mini LED? Si tratta di schermi che utilizzano un piccolo LED per la retroilluminazione, migliorando così le prestazioni in termini di luminosità e contrasto, offrendo però anche vantaggi come una migliore efficienza energetica e un rischio inferiore di burn-in.

Le indiscrezioni sono state riprese anche dai colleghi di 9to5Mac e sono chiare: LG Display fornirà questi mini display LED al gigante di Cupertino, il quale “utilizzerà attivamente” questa tecnologia a partire dalla linea di iPad Pro all’inizio del prossimo anno, per poi lanciarla anche su MacBook e iMac. Probabilmente Apple ne parlerà anche in occasione del keynote “One More Thing” atteso per il 10 novembre, dove presenterà proprio i prossimi MacBook, iMac e Mac Pro basati sui nuovi processori Apple Silicon.

Anche l’analista Ming-Chi Kuo ha previsto in precedenza che iPad Pro sarà il primo prodotto della Mela a completare la transizione a questa tecnologia, iniziando dal modello da 12,9 pollici per poi proseguire con quello da 11 pollici. Insomma, per quanto siano pur sempre indiscrezioni da prendere con le pinze, più voci sembrerebbero confermare questa evenienza.

E a proposito di Apple, stando a rapporti pubblicati di recente da Bloomberg il colosso di Cupertino al prossimo keynote svelerà tre MacBook, tra cui due MacBook Pro da 13 e 16 pollici e un MacBook Air da 13 pollici.