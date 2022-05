Primi leak per Google Pixel 7: nessun miglioramento nel display rispetto a Pixel 6

Google ha svelato Pixel 7 e Pixel 7 Pro durante il suo keynote del Google I/O 2022. Sfortunatamente, però, quello di Big G è stato solo un teaser dei due smartphone, dal momento che l'azienda non si è espressa sulla scheda tecnica dei device, né ha fornito dettagli aggiuntivi su di essi.

Fortunatamente, un nuovo report di 9to5Google sembra far luce su alcuni interessanti dettagli dei due telefoni di nuova generazione del colosso di Mountain View. Nello specifico, il portale americano spiega che Pixel 7 avrà un display con risoluzione da 1080 x 2400 p. e refresh rate fisso a 90Hz, mentre Pixel 7 Pro monterà un pannello con risoluzione da 1440 x 3120 p. e refresh rate da 120 Hz.

La brutta notizia, in questo caso, è che si tratta delle stesse specifiche tecniche di Pixel 6 e 6 Pro, almeno lato schermo, il che sembrerebbe indicare la mancanza assoluta di novità in tal senso. Dall'altra parte, però, possiamo segnalare anche che non si è verificata alcuna involuzione nel display come per Pixel 6a, che dovrebbe montare un pannello con refresh rate da soli 60 Hz.

Da un'analisi dell'Android Open Source Project, poi, è emerso che entrambi i pannelli saranno realizzati da Samsung e che avranno model number rispettivamente S6E3FC3 e S6E3HC3, identici ai display di Pixel 6 e 6 Pro. Pare però che Google stiamo lavorando anche ad un terzo schermo, con codename S6E3HC4, che potrebbe essere destinato al modello top di gamma di Pixel 7 Pro.

Il fatto che risoluzione e refresh rate non cambieranno minimamente, comunque, non significa certo che Google non possa implementare altri cambiamenti al display dei due smartphone di nuova generazione: per esempio, l'azienda potrebbe migliorare la luminosità del pannello, oppure ridurre il suo impatto sulla batteria, o entrambe le cose insieme.

A quanto pare, poi, Pixel 7 sarà più piccolo di Pixel 6, benché in maniera quasi impercettibile: parliamo infatti di una riduzione di circa un millimetro sul lato corto e di due millimetri sul lato lungo. Lo stesso invece non dovrebbe valere per Pixel 7 Pro, che sarà identico a Pixel 6 Pro anche in termini di dimensioni.