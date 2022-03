Primi leak degli hacker di NVIDIA: confermate le GPU Ada, Hopper e Blackwell

È notizia degli scorsi giorni che NVIDIA è stata colpita da un attacco hacker di ampia portata, che ha sottratto Terabyte di dati dell'azienda, compresi dettagli, piani e schematiche delle sue prossime GPU. A quanto pare, il gruppo dietro l'attacco ha deciso di pubblicare online alcuni di questi dati.

Gli hacker LAPSUS$, che hanno richiesto un riscatto a NVIDIA e hanno minacciato di mettere in vendita dati sensibili dell'azienda, sembrano infatti aver iniziato a pubblicare documenti sulle GPU NVIDIA next-gen. Con ogni probabilità, il gruppo sta rilasciando lentamente i file di cui è entrato in possesso nella speranza che l'azienda di Santa Clara si decida al pagamento di un ingente riscatto per evitare la diffusione dei dati più sensibili.

Tuttavia, NVIDIA non vuole trattare con gli hacker, stando a quanto riporta l'azienda stessa, che ha addirittura scatenato un attacco ransomware contro LAPSUS$. Se lo stallo dovesse protrarsi a lungo, l'attacco hacker potrebbe trasformarsi in una enorme fuga di dati sulle componenti NVIDIA dei prossimi mesi ed anni, costringendo potenzialmente l'azienda a "bruciare" diverse ricerche e vari prodotti prima ancora della loro uscita.

In particolare, nelle ultime ore un lettore del portale VideoCardZ ha inviato alla redazione del sito web un documento che riporta informazioni sulle GPU NVIDIA di nuova generazione, che per il momento hanno codename Ada, Hopper e Blackwell. Potete vedere il documento riportato da VideoCardZ in calce, ma vi invitiamo a prendere le informazioni con le pinze, poiché non vi è modo di confermare come il lettore del sito web sia entrato in possesso dei dati e se essi siano veritieri o meno.

Ad ogni modo, il documento conferma che l'architettura Ada rimpiazzerà Ampere e dovrebbe arrivare insieme alle nuove RTX di Serie 40: si tratta di una notizia già nota, come già noto era che il codename "Ada" è stato scelto in onore ad Ada Lovelace, la prima matematica donna in tempi moderni. In termini di modelli, la serie 40 di NVIDIA dovrebbe essere composta da sei GPU, con codename AD102, AD103, AD104, AD106, AD107 e AD10B.

Nel leak c'è poi spazio per le GPU per Datacenter Hopper, il cui nome è un omaggio a Grace Hopper, tra i pionieri dell'informatica e della programmazione. Il documento conferma che NVIDIA sta continuando ad utilizzare il codename Hopper nonostante una disputa sul diritto d'autore con un'altra azienda e, soprattutto, che le GPU Hopper saranno due, ovvero la GH100 e la GH202.

Infine, l'architettura Blackwell dovrebbe sostituire Hopper a qualche anno di distanza e dovrebbe essere sempre impiegata nei Datacenter. Il nome è un tributo a David Harold Blackwell, un noto statistico e matematico americano. La serie Blackwell sarà anch'essa composta da due modelli di schede grafiche, ovvero la GB100 e la GB102.