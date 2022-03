Primi leak sulle RTX 40 di NVIDIA: il salto dalle RTX 30 sarà impressionante

Come prevedibile, continuano i leak dei dati riservati di NVIDIA dopo che, nella giornata di ieri, il gruppo hacker LAPSUS$, che ha colpito i server dell'azienda di Santa Clara, ha rilasciato informazioni sulle GPU Ada, Hopper e Blackwell. Nello specifico, oggi, è un utente francese a rilasciare alcuni dettagli specifici sulle RTX 40 di NVIDIA.

L'utente, che su Twitter si fa chiamare Davideneco25320, ha condiviso alcuni dettagli molto specifici sulle RTX di serie 40, ovvero le GPU con architettura Ada Lovelace, che dovrebbero essere rilasciate a fine 2022 e che dovrebbero sostituire le schede grafiche Ampere di serie 30. Se i dati rilasciati dal leaker fossero corretti, quello tra l'architettura Ampere e l'architettura Ada potrebbe un aggiornamento di dimensioni enormi, specie nel caso della GPU flagship di fascia high-end.

Dal leak sappiamo che la GPU più potente sarà la AD102, ovvero la RTX 4090 o la RTX 4080 Ti, mentre nella fascia high-end si collocherà anche la scheda AD103, che probabilmente sarà la RTX 4080. Nella fascia midrange avremo invece la GPU AD104 e AD106, che dovrebbero essere la RTX 4070 e la RTX 4060, mentre nella fascia entry-level dovrebbe trovarsi la GPU AD107, corrispondente alla RTX 4050.

Il cambiamento più significativo nel passaggio da Ampere ad Ada sarà quello relativo al numero di Streaming Microprocessors (SM) presente sulle schede video: per esempio, la top di gamma della serie Ampere, la GPU GA102, ha 84 SM, mentre la GPU flagship della serie Ada, secondo Davideneco25320, avrà ben 144 SM, ovvero il 71% in più. Ciò potrebbe tradursi in un analogo aumento dei GPU Core, degli RT Core e di altri elementi della scheda.

Ciò significa anche che la GPU flagship della serie 40 potrebbe avere ben 18.432 CUDA Core, contro i 10.752 della RTX 3090 Ti, sempre ammesso che quest'ultima venga messa in commercio, poiché NVIDIA starebbe vivendo problemi produttivi piuttosto importanti relativi alla scheda di fascia più alta della serie RTX 30.

I miglioramenti dovrebbero essere meno pronunciati nelle GPU di fascia medio-alta, poiché AD103 dovrebbe avere 84 SM, il 40% in più di GA103, AD104 potrebbe montare 60 SM, il 25% in più di GA105 e tra AD106 e GA106 dovrebbe esserci una differenza del 20% circa in termini di numero di SM. Infine, passando tra le GPU di fascia medio-bassa, la AD107 avrà "solo" 24 SM, il 20% in più di GA107.