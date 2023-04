Quali sono stati i primi libri ad essere stati stampati?

Nessuno sa quando fu inventata la prima macchina da stampa o chi l’abbia inventata, ma il più antico testo stampato che conosciamo ebbe origine in Cina durante il I millennio d.C. Si dice che il Sutra del Diamante, un libro buddista di Dunhuang, in Cina, risalente all'868 d.C. durante la dinastia Tang, sia il più antico libro stampato conosciuto.

Il Sutra del Diamante è stato creato con un metodo noto come “stampa a blocchi”, che utilizzava pannelli di blocchi di legno intagliati a mano al contrario. Molti altri testi sono sopravvissuti dalla città di Dunhuang, tra cui un calendario stampato intorno all'877 d.C., tabelle matematiche, una guida al vocabolario, istruzioni sull'etichetta di corte, guide funebri e nuziali, materiale educativo per bambini, dizionari e almanacchi.

Fu durante questo periodo in cui la stampa si sviluppava in modo precoce che le pergamene arrotolate iniziarono ad essere sostituite da testi in formato libro. La stampa xilografica era usata anche in Giappone e nella Corea all'epoca, mentre la stampa a blocchi di metallo fu sviluppata ad un certo punto durante quel periodo, tipicamente per testi buddisti e taoisti.

In Europa, la stampa è apparsa nel 1455. L'orafo e inventore Johannes Gutenberg era un esule politico di Magonza, in Germania, quando iniziò a sperimentare la stampa a Strasburgo, in Francia, nel 1440. Tornò a Magonza diversi anni dopo e nel 1450 aveva una macchina d a stampa ormai perfezionata e pronta per l'uso commerciale: la pressa Gutenberg.

