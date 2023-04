Primi licenziamenti anche per Apple? Tagliati alcuni posti di lavoro negli Apple Store

Solo qualche settimana fa era emersa la notizia del blocco delle assunzioni da parte di Apple, che secondo molti era presagio di possibili licenziamenti in arrivo. Oggi, da Bloomberg arriva un rapporto secondo cui il colosso di Cupertino avrebbe tagliato alcuni posti di lavoro nella divisione di vendita al dettaglio.

La ragione di tale decisione sarebbe da ricercare nel fatto che il rallentamento dell’economia globale ha portato ad un calo delle vendite in numerosi Apple Store sparsi a livello mondiale, che non necessitano più di molto personale per soddisfare le richieste degli utenti.

Il rapporto, che cita alcune fonti anonime e non è stato confermato in via ufficiale dalla compagnia americana, non fornisce alcuna informazione su quanti lavoratori siano interessati da questa mossa che rientra in un percorso etichettato come di “semplificazione”.

Ai dipendenti interessati sarà data la possibilità di ricandidarsi per altri ruoli aperti all’interno di Apple, mentre coloro che non sono interessati riceveranno quattro mensilità di liquidazione.

Qualche giorno fa un altro rapporto aveva spiegato le ragioni per cui Apple ancora non aveva attuato licenziamenti: la principale era legata al fatto che i dipendenti non saprebbero come giustificarli dal momento che a livello economico la compagnia vive una situazione molto positiva con molto denaro contante in cassa.