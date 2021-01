I primi MacBook Air con display mini-LED arriveranno nel 2022?

Gli ultimi MacBook Air con chip Apple Silicon M1 integrato hanno già convinto la critica e anche moltissimi utenti, ma il colosso di Cupertino non intende affatto fermarsi qui con le grandi novità per migliorare la qualità del prodotto: la Mela potrebbe infatti lanciare i primi MacBook con tecnologia mini-LED nel corso del 2022.

A riportare questa indiscrezione è DigiTimes, sito nel quale è apparso un report nelle ultime ore che rilancerebbe questa interessante possibilità: in seguito all’imminente arrivo dell’iPad Pro da 12,9 pollici con display mini-LED, infatti, la società di Tim Cook intenderebbe lanciare prima i MacBook Pro rinnovati con display da 14,1 e 16 pollici e poi proprio i computer portatili MacBook Air mini-LED verso il 2022.

Secondo i tipster del settore, Apple avrebbe scelto di adottare lentamente questa nuova tecnologia in quanto attualmente risulta essere ancora un elemento premium da integrare nei dispositivi top di gamma; solo quando il mini-LED diventerà più accessibile, allora ci saranno più prodotti della Mela con questi mini-schermi d’alta qualità in grado di migliorare la precisione del colore e la luminosità.

Insomma, con gli utenti CAD, fotografi e videomaker estremamente interessati a display di maggiore qualità Apple potrebbe effettivamente confermare la sua gamma di iPad e MacBook come i dispositivi di riferimento per designer e content creator. Sarà interessante vedere cosa saranno in grado di offrire, ma per ora dobbiamo limitarci a prendere queste indiscrezioni con le pinze.

A proposito di MacBook, recentemente è apparso in rete un nuovo brevetto in cui si può notare un insolito MacBook in grado di ricaricare via wireless iPhone, iPad e Apple Watch.