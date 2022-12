I primi monitor da gaming OnePlus sono arrivati: ecco le specifiche tecniche

OnePlus sta dimostrando interesse per altri segmenti di mercato oltre a smartphone e dispositivi wearable: dopo l’anticipazione dei due monitor per PC, finalmente possiamo conoscere nel dettaglio gli schermi da gaming OnePlus lanciati in India. Vediamo le specifiche tecniche in attesa del possibile debutto sul Vecchio Continente.

Partiamo dal modello più imponente, OnePlus X27: si tratta di un monitor dotato di pannello IPS da 27 pollici con risoluzione QHD (2560 x 1440) e frequenza di aggiornamento massima pari a 165 Hz, supporta lo standard DisplayHDR 400 di VESA e ha un design alquanto professionale con base molto sottile, bordo inferiore più spesso e supporto con spazio per gestire i cavi senza tenerli troppo in vista. Sul retro si trovano poi una porta HDMI 2.1, una DisplayPort 1.4 e una porta USB-C, insieme a due connettori USB 3.0 e un jack da 2,5 mm.

Segue dunque il modello focalizzato maggiormente sull’uso da ufficio o smart working, ovvero OnePlus E24: questo monitor è da 24 pollici e con un pannello IPS FHD (1920 x 1080) il cui refresh rate massimo è di 75 Hz. Anche in questo caso troviamo una porta HDMI 1.4 insieme a una porta USB-C, ma con output da 18 W; nello schermo precedente la porta USB-C è in grado di erogare 65 W, rendendosi ideale per la ricarica rapida degli smartphone OnePlus di fascia medio-alta.

In merito al prezzo, al momento della scrittura della notizia si conosce solo il costo dello OnePlus X27, pari a 340 dollari al cambio attuale. In ogni caso ricordiamo che il lancio resta per ora limitato al mercato indiano; vi aggiorneremo in caso di conferme relative all’approdo in Europa e in Italia.

La settimana scorsa abbiamo poi parlato anche della tastiera meccanica OnePlus in arrivo sul mercato possibilmente nel 2023.