Sono loro i primi predatori mai esisti sul nostro Pianeta: di chi si tratta?

In delle rocce datate 1,64 miliardi di anni fa sono state trovate numerose tracce biologiche, in grado di identificare un predatore mai scoperto prima: scopriamolo insieme.

Questa volta il fossile del più antico predatore mai trovato, apparirà decisamente recente se paragonato. Un team di ricercatori guidato dai paleobiogeochimici Jochen Brocks e Benjamin Nettersheim dell'Australian National University, ha identificato questi nuovi essere viventi come "Biota del protosterolo".

Si tratta con ogni probabilità dei primi predatori eucarioti (ovvero composti da cellule contenenti un nucleo) del mondo, che si cibavano dei microbi che abbondavano negli oceani in quel determinato periodo storico.

"I resti molecolari del biota del protosterolo rilevati in rocce di 1,6 miliardi di anni fa sembrano essere i resti più antichi del nostro stesso lignaggio: vissero anche prima dell'ultimo antenato comune eucariotico (1,2 miliardi di anni fa)", afferma lo stesso Nettersheim.

La ricerca pubblicata su Nature, è stata resa possibile solo dopo aver minuziosamente analizzato le rocce dei corsi d'acqua di tutto il mondo, le più antiche delle quali provenivano dalla formazione Barney Creek in Australia e risalgono appunto a 1,64 miliardi di anni fa.

Gli studiosi sono andati direttamente alla ricerca degli steroidi come il colesterolo, ovvero un biomarcatore dei primi eucarioti scoperto per la prima volta dal biochimico premio Nobel Konrad Bloch nel 1994. Ma il processo si è dimostrato più complicato del previsto.

"Abbiamo impiegato una combinazione di tecniche per convertire prima vari steroidi moderni nel loro equivalente fossilizzato; altrimenti non avremmo nemmeno saputo cosa cercare", spiega Brocks.

Nonostante non avessero sicuramente le sembianze sbagliate di un T.Rex e rimanga ancora sconosciuta la loro forma esatta poiché non sono stati trovati fossili delle creature stesse che li hanno prodotti, i ricercatori ritengono che gli organismi del biota del protosterolo fossero più grandi e più complessi dei batteri e prosperassero su di essi come catena successiva nella rete alimentare.

Come se non bastasse, è interessante notare come le tracce lasciate da queste creature abbiano smesso di apparire nei reperti fossili circa 800 milioni di anni fa. Dopo questo punto iniziano a comparire infatti alghe e funghi. Il motivo è però presto detto.

Il declino del biota del protosterolo e l'emergere di altri organismi è noto come Trasformazione Toniana, ed è una delle alterazioni più profonde che l'ecologia della Terra abbia subito, consentendo l'ascesa dei moderni eucarioti.