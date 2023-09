Nei primi render, il Galaxy S24 somiglia molto ad iPhone 15 Pro

Mentre si parla di un possibile annuncio del Galaxy S24 in anticipo rispetto alla tabella di marcia classica, sul web sono emersi i primi render “reali” della nuova gamma di smartphone made in Apple.

Secondo quanto riportato da OnLeaks e SmartPrix, che hanno diffuso i due render che trovate in calce, Samsung dovrebbe apportare delle importanti modifiche al design dei suoi smartphone top di gamma 2024. Come si può vedere infatti il Galaxy S24 presente nelle immagini sfoggia un design con cornice piatta che ricorda molto l’iPhone 15 Pro: la scelta dovrebbe rendere il dispositivo più semplice da tenere in mano, ma non è escluso che sia legato all’antenna per la tecnologia 5G mmWave, come dimostrato dal piccolo ritaglio sul lato destro.



Alcune altre indiscrezioni riferiscono che Samsung potrebbe passare ad una scocca in titanio. Nei render il design della scocca posteriore del Galaxy S24 sembra essere molto simile al suo predecessore, con tre obiettivi separati e flash LED.



A livello di dimensioni del display, Samsung dovrebbe incrementarle a 6,17 pollici rispetto ai 6,1 pollici dell’S23. Questa modifica renderà lo smartphone più alto e meno largo e dovrebbe misurare 147 x 70,5 x 7,6 mm contro i 146,3 x 70,9 x 7,6 mm dell’S23.