Primi render per Google Pixel 8 Pro: spunta una quarta, misteriosa fotocamera

Dopo il lancio di Pixel 7, era trapelato che Google stesse sviluppando Pixel 7a e Pixel 8 praticamente in parallelo tra loro. Mentre il primo è previsto per il mese di maggio o, al più tardi, per quello di giugno, Pixel 8 è ancora avvolto nel mistero, complice anche un lancio nella seconda metà dell'anno. Oggi, però, le cose si sono capovolte.

Nelle scorse ore, infatti, il portale Smartprix, in collaborazione con il designer OnLeaks, ha pubblicato una serie di render di Google Pixel 8 Pro, spiegando che lo smartphone potrebbe mostrarsi molto prima del previsto, con uno showcase dedicato all'I/O di maggio. Anche Pixel 7 e 7 Pro sono stati mostrati di sfuggita al Google I/O dello scorso anno, per poi ricevere un evento di lancio dedicato a fine estate.

Il primo cambiamento degno di nota dello smartphone sta nel nuovo alloggiamento delle fotocamere di Pixel 8 Pro: rimarrà infatti l'ormai tradizionale barra orizzontale che "taglierà" da parte a parte lo schermo del device. Tuttavia, a questo giro tutte e tre le fotocamere (la principale, l'ultra-grandangolo e il teleobiettivo) saranno posizionate nel medesimo alloggiamento circolare, e non in due "cerchi" (o ovali) separati tra loro.

Restano separati invece il flash LED e uno misterioso quarto sensore fotografico, sul quale però Smartprix non ha fornito ulteriori informazioni, limitandosi a dire che "le sue funzioni restano per ora sconosciute". Date la forma e le dimensioni, è possibile che quello di Pixel 8 Pro possa essere un quarto obiettivo, magari una lente macro o un sensore di profondità per fotografie in modalità ritratto, portando a quattro il totale di fotocamere del device.

L'altra novità importante del design del nuovo smartphone Pixel dovrebbe essere lo schermo completamente piatto, anziché leggermente incurvato sui bordi come nei device di scorsa generazione della medesima lineup. Secondo Smartprix, inoltre, Pixel 8 avrà un display da 6,52", dunque appena più piccolo di quello di Pixel 7 Pro, e dei bordi più tondeggianti rispetto a quelli del predecessore. Rimarrà invece la selfie-camera con tecnologia punch-hole in alto al centro dello schermo.