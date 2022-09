Ci sono già i primi render di OnePlus 11 Pro: la fotocamera cambia forma!

A esattamente due settimane dai primi rumor sulla fotocamera di OnePlus 11 Pro abbiamo i primissimi render del prossimo top di gamma del produttore cinese. Dobbiamo aspettarci grandi novità? Osservando nel dettaglio le immagini, ci saranno modifiche importanti specialmente per il comparto fotocamera.

Le immagini condivise da Steve Hemmerstoffer, altrimenti noto con il nickname OnLeaks, e dal portale SmartPrix ci fanno ammirare quello che potrebbe essere il design di OnePlus 11 Pro. Come potete vedere in copertina e in calce alla notizia, il comparto fotocamera posteriore dell’ammiraglia di Pete Lau non sarà più rettangolare bensì rotondo e avvolgente.

L’alloggiamento circolare ospita quindi tre sensori e il flash LED, mentre il logo Hasselblad si colloca tra i quattro ritagli. Esattamente come per OnePlus 10 Pro, il telaio esterno che si fonde ai margini con il resto del dispositivo. Abbiamo poi un display curvo con bordi a cascata, notch punch-hole collocato in alto a sinistra per la fotocamera anteriore e il ritorno dell’Alert Slider che ha tanto contribuito alla caratterizzazione degli smartphone OnePlus. Dopo la scomparsa della feature dal OnePlus 10T 5G presentato ad agosto, difatti, il pubblico l’ha richiesta sui forum e sui social per la nuova generazione di top di gamma.

Ovviamente, queste immagini create digitalmente vanno prese con le pinze in quanto originate dalle ultime indiscrezioni di mercato e non da dettagli confermati dal brand.

Nel frattempo, vi rimandiamo alla recensione di OnePlus 10T 5G.