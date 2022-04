Ecco i primi risultati del rilascio di zanzare geneticamente modificate in Florida

Vi abbiamo detto più volte che in Florida le autorità competenti stavano per rilasciare delle zanzare geneticamente modificate. Certo, la gente del luogo aveva sicuramente avuto qualcosa da ridire, ma adesso sono arrivati i primi risultati dell'impresa. Vediamo come sono andate le cose nel territorio.

I risultati, così come si pensava, sono dei più rosei. "Abbiamo avuto un bel po' di risultati chiave in termini di prestazioni che speravamo di ottenere", ha affermato Nathan Rose, capo degli affari normativi di Oxitec, l'azienda di biotecnologia che ha effettuato l'esperimento e con sede nel Regno Unito.

Come hanno modificato geneticamente le zanzare? I ricercatori hanno "somministrato" a dei maschi di zanzare (Aedes aegypti) un gene letale per la prole femminile. Questi maschi, successivamente, sono stati rilasciati nel territorio per cercare una femmina con cui accoppiarsi durante la stagione degli amori (proprio in questo periodo). Il gene che si trova nelle zanzare impedisce alle uova delle femmine di schiudersi, limitando di molto la diffusione dell'insetto.

"Abbiamo confermato che l'efficacia larvicida delle nostre zanzare è stata del 100 percento durante tutto il progetto", continua Rose. "Ogni singola larva femminile è morta prima che raggiungesse l'età adulta. Questo è quello che ci aspettavamo, ed è quello che abbiamo visto sul campo in Brasile e anche in laboratorio".

È ancora presto per cantar vittoria, soprattutto perché il gene non è permanente e scompare dopo circa due/tre mesi. I primi risultati, tuttavia, parlano di ottimi risultati.