Primi rumor su Apple Watch 5: schermo OLED e cassa in titanio

Le attenzioni degli osservatori di Apple non sono rivolte solo verso iPhone 11, ma anche alla nuova generazione di smartwatch, ormai arrivata al quinto modello. Quest'oggi sono emerse le prime indiscrezioni sulla scheda tecnica di Apple Watch Series 5, che ovviamente sfoggerà il nuovo watchOS 6.

Secondo quanto affermato dal popolare analista Ming-Chi Kuo, da sempre uno dei più affidabili, le novità implementate in Apple Watch Series 5 saranno più tecniche che estetiche.

Il nuovo smartwatch infatti sfoggerà uno schermo OLED di Japan Display, che potrebbe portare dei benefici importanti dal punto di vista della durata della batteria, soprattutto se si conta che i quadranti sono principalmente neri.

Gli indirizzi trovati da iHelpBR nella presunta schermata di setup inoltre lasciano intendere due nuovi modelli con cassa in titanio e ceramica, entrambi da 44 millimetri. Questi materiali Premium non sono mai stati usati su un Apple Watch prima e potrebbero aiutare il colosso di Cupertino a rafforzare l'immagine dell'orologio come prodotto di lusso, nonostante il design quadrato definito da molti obsoleto.

Secondo molti non è da escludere che le nuove casse possano debuttare anche su Apple Watch 4. La presentazione resta in programma per il mese di Settembre, nel corso del keynote in cui dovrebbero vedere la luce anche i nuovi iPhone.