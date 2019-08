Primi rumor sulle nuove AirPods: in arrivo la cancellazione del rumore?

Sono passati pochi mesi dal lancio della seconda generazione di AirPods, ma sul web già si parla del terzo modello della linea di auricolari senza fili di Apple. Bloomberg ha pubblicato un interessante rapporto sulle possibili specifiche tecniche delle AirPods che il colosso di Cupertino dovrebbe lanciare nel 2020.

Secondo quanto riportato, il nuovo modello delle cuffie sarà caratterizzato da un sistema di cancellazione del rumore, che è popolare nel segmento delle cuffie di fascia alta. L'agenzia di stampa americana sottolinea anche che inizialmente le intenzioni della società americana erano portare questa novità nelle AirPods del 2019, ma evidentemente il tutto è stato rinviato.

A parte ciò, è prevista anche l'introduzione della resistenza all'acqua, che potrebbe essere particolarmente utile per coloro che usano le cuffie in palestra, in vacanza o in piscina. Bloomberg sottolinea anche che il prezzo dovrebbe essere più alto rispetto all'attuale generazione.

Lo stesso rapporto sostiene anche che Apple starebbe lavorando ad una versione più economica di HomePod, lo smart speaker basato su Siri che in Italia non è arrivato. Il nuovo modello dovrebbe includere due altoparlanti al posto dei sette trovati nel primo. Le fonti in possesso del giornale sostengono che il debutto potrebbe avvenire già dal prossimo anno, staremo a vedere.