Primi rumor su Sony Xperia 1 V: in arrivo nel 2023 con un nuovo comparto fotografico?

E’ passato poco più di un mese dall’annuncio di Sony Xperia 1V ed Xperia 10 IV, ma sul web si inizia a parlare già della prossima generazione di smartphone della società giapponese, che dovrebbe arrivare nel 2023.

Secondo il leaker Sumahodigest, l’Xperia 1V potrebbe arrivare oltre nove mesi dopo il modello attualmente presente sul mercato, quindi nella prima metà del prossimo anno, e dovrebbe sfoggiare un comparto fotografico quasi totalmente rinnovato, almeno a livello numerico per le fotocamere presenti.

Il leaker sostiene che l’Xperia 1 V seguirà un percorso diverso rispetto ai suoi predecessori, con comparto fotografico a tripla lente. L’Xperia 1 IV si basa sul sensore IMX650 e sull’IMX563, rispettivamente teleobiettivo e sensore ultragrandangolare. A questo dovrebbe aggiungersi una terza lente di cui però non si conoscono le specifiche e le funzionalità.

Sembra però chiaro che tutte e tre le fotocamere posteriori dell’Xperia 1 V saranno in grado di scattare fotografie a risoluzione di 12MP, in linea quindi con i predecessori. Chiaramente, a ciò si aggiungeranno le ottimizzazioni software che introdurrà Sony e che come abbiamo avuto modo di vedere negli ultimi anni, saranno centrali per valutare l’effettiva potenza dei chip.

Qualche settimana fa, intanto, è arrivato il primo teardown di Sony Xperia 1 IV, che ha dimostrato come il dispositivo sia facilissimo da riparare.