Primi rumor su Xiaomi Mi Band 5: l'NFC arriva anche in Europa?

A pochi mesi dalla presentazione ufficiale di Xiaomi Mi Band 4, il colosso cinese guarda già oltre ed alla quinta generazione della smartband. Quest'oggi sono emerse le prime indiscrezioni sull'indossabile: a quanto pare Xiaomi intende portare anche sul mercato internazionale il supporto all'NFC.

Per coloro che non hanno seguito la vicenda, in Cina la società di Shenzhen propone ai clienti due versioni, tra cui una con chip NFC che supporta i pagamenti wireless e può essere usato anche come carta d'identità sul posto di lavoro o come carta servizi per i mezzi pubblici.

Secondo quanto riportato da alcuni siti, Xiaomi intenderebbe espandere la tecnologia anche alla variante dedicata al mercato esterno. Tra le novità di Mi Band 5 dovrebbe esserci anche un design più robusto che lo renderà più resistente agli urti ed aumenterà ulteriormente la durata.

Per quanto concerne la data di lancio, il nuovo rapporto è in linea con il precedente e si parla di una presentazione prevista nel secondo trimestre del 2020, che qualora dovesse essere confermata coinciderebbe con il ciclo di aggiornamento adottato da Xiaomi negli ultimi anni.

Di ufficiale al momento ci sono solo ne dichiarazioni del CEO di Huami, la società partner a cui si affida Xiaomi per la produzione del dispositivo, il quale ha confermato Mi Band 5.