Coinbase oltre Ethereum: arrivano i primi token basati sulla blockchain Solana

Dopo che le criptovalute hanno fatto registrare lievi miglioramenti nello scorso weekend, oggi è Solana a subire un rimbalzo in positivo sul mercato, arrivando nelle ultime ore ad una solido +17% e superando la soglia dei 100 dollari di valore, almeno stando ai dati pubblicati su Coinbase.

Il repentino miglioramento di SOL dipende dal listing su Coinbase di due Token basati sulla blockchain Solana, ovvero ORCA e FIDA, due criptovalute create per gli exchange decentralizzati rispettivamente di Orca e di Bonfida. L'arrivo dei due token su Coinbase è, a suo modo, un momento storico, poiché si tratta della prima volta in cui dei token non basati su Ethereum vengono listati sulla piattaforma.

Fino alle scorse ore, infatti, Coinbase accettava solo token basati sulla blockchain Ethereum o criptovalute native della propria blockchain, come Avalanche (AVAX) e Solana (SOL). Al contrario, sia ORCA che FIDA sono basati sulla blockchain di Solana.

Il listing dei due token su Coinbase ha mostrato la fiducia della piattaforma nella blockchain di Solana, e si è immediatamente ripercosso sul mercato della criptovaluta, che ha visto un rapido incremento degli investimenti, finché la valuta non ha toccato i 106 Dollari di valore. Meno di 24 ore prima, Solana valeva circa 90 dollari.

La notizia, comunque, arriva dopo un prolungato periodo di declino di Solana, e delle criptovalute in generale, che è durato per tutto il mese di gennaio. Per esempio, all'inizio del 2022 il token SOL aveva un valore di oltre 175 Dollari, molto superiore a quello attuale, ma è crollato a 88 Dollari nel giro di poche settimane a causa della crisi più ampia del mercato, che ha toccato anche Bitcoin.

Intanto, le potenzialità di Solana sono state riconosciute anche dalla Bank of America, che ha parlato della sua blockchain come di una "VISA del futuro".