I primi TV 2023 sono su Amazon e ci sono già sconti su più modelli

Non ci sono solamente gli sconti Amazon su monitor da gaming a tenere banco sul popolare portale e-commerce. Infatti, nell'ambito di quest'ultimo sono approdati anche i primi TV legati al 2023, che tra l'altro in alcuni casi risultano già in offerta.

Certo, come approfondiremo a breve, gli sconti non sono chiaramente dei più consistenti, considerando che si fa riferimento a modelli appena lanciati sul mercato, ma potrebbe interessarvi a livello generale dare un'occhiata alla gamma di TV 2023 RCA, visto che si fa riferimento a prodotti un po' per tutte le tasche. Di seguito la lista delle novità.

I modelli di TV RCA 2023 disponibili su Amazon: alcuni sono già in sconto

RCA iRB22H3C : 109,99 euro;

: 109,99 euro; RCA iRV32H3 Smart TV 32 pollici : 139,99 euro (sconto del 7%);

: 139,99 euro (sconto del 7%); RCA iRB32H3 32 pollici : 129,99 euro (applicabile coupon di 10 euro);

: 129,99 euro (applicabile coupon di 10 euro); RCA iRB42F3 42 pollici : 209,99 euro;

: 209,99 euro; RCA iRV50U3 Smart TV 50 pollici: 349,99 euro.

Insomma, i nuovi prodotti RCA sono approdati su Amazon e per l'occasione il popolare portale e-commerce ha anche lanciato degli sconti iniziali. Da notare in ogni caso che solamente due dei TV citati dispongono di funzionalità smart mediante il sistema operativo VIDAA, quindi potreste voler dare un'occhiata per bene alla descrizione dei vari televisori. Per il resto, i prezzi risultano di fatto un po' per tutte le tasche, considerando che ci sono ben 3 modelli sotto i 150 euro.