I primi TV Huawei sono in arrivo: certificati i modelli da 55 e 65 pollici

E' passato qualche mese da quando sono emersi i primi rumor sul possibile lancio dei primi TV Huawei ed oggi, direttamente dalla Cina, arrivano le prime conferme a riguardo.

Secondo quanto riferito da Gizchina, la China Compulsory Certification (CCC) avrebbe ufficialmente certificato i primi due modelli della gamma, con diagonali da 55 e 65 pollici. Non sono note molte informazioni sulla possibile data di lancio, tanto meno sui prezzi e l'eventuale disponibilità anche in Europa, ma i televisori portano i nomi in codice OSCA-550 ed OSCA-550A.

Il primo, quello da 55 pollici, dovrebbe avere un pannello prodotto da BOE, lo stesso marchio a cui si è affidata Huawei per la produzione degli schermi di Huawei P30 e Mate 20 Pro. BOE è il più grande produttore di pannelli per televisioni, con dati che superano anche colosso ben più noti come Samsung ed LG.

L'altro modello, da 65 pollici, invece dovrebbe sfoggiare uno schermo targato Huaxing Optoelectronics.

Come spesso accaduto in questi casi, nelle schede tecniche degli organi di certificazione non sono presenti informazioni sulla possibile data di lancio ed il resto delle specifiche tecniche. Il fatto che i prodotti siano stati certificati dal CCC però indica che lo sviluppo stia procedendo per il verso giusto e conferma le intenzioni del colosso cinese di ritagliarsi un ruolo importante anche in un mercato non ancora occupato.