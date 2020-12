I primi uomini del Paleolitico potrebbero aver raggiunto il Giappone volontariamente

Per molto tempo ci si è chiesti se le antiche popolazioni avessero raggiunto le isole Ryūkyū (Giappone) per pura casualità o se ci fosse stato un qualsiasi intento di migrazione. Un recente studio sembrerebbe rispondere a questo quesito, dimostrando come i primi uomini dell'Età della Pietra potessero essere marinai dalle incredibili capacità.

Grazie ad un progetto portato avanti dal Global Drifter Program, un team di ricerca è riuscito a mappare 138 boe di segnalazione, poste tra Taiwan e l'isola filippina di Luzon tra il 1989 e il 2017.

Analizzando i dati ricavati da queste, gli esperti hanno notato come solo 4 gavitelli siano riusciti effettivamente ad avvicinarsi alle isole Ryūkyū, perché trasportate da tifoni e correnti di vento avverse.

Questi dati, pubblicati nella nota rivista scientifica "Scientific Report", hanno coinvolto anche storici e paleontologi specializzati nella storia del Primo Giappone.

Sulla base di questi, il noto professore Yousuke Kaifu e i suoi colleghi dell'Università di Tokyo, hanno esposto una semplice ipotesi: se gran parte delle boe, considerando sia le condizioni di maltempo sia la grande corrente oceanica Kuroshio, non sono riuscite ad avvicinarsi alle isole Ryūkyū, allora è possibile che i primi marinai orientali non siano finiti lì per caso circa 35 mila anni fa.

Per confermare, o meno, quest'idea, sono stati studiati anche i fenomeni geologici intorno alla regione giapponese, sia a nord, verso l'isola del Kyushu, che a sud, verso Taiwan. Questo immenso lavoro di confronto fra campi diversi ha portato un'ennesima risposta che sembra confermare l'ipotesi di Kaifu: nell'arco di 100 mila anni, fino ad oggi, le correnti intorno a questa vasta area non hanno mai mutato.

E' probabile, quindi, che i primi uomini siano riusciti ad attraversare l'oceano intenzionalmente per raggiungere nuove terre e migrare.

Questo esempio delle isole Ryūkyū non sarebbe il primo scoperto nel corso di quest'ultimo decennio. Per esempio, molti studiosi hanno cominciato a sostenere che, sin dall'Homo Erectus, circa 709 mila anni fa, gli uomini cominciarono a navigare nelle vaste acque del pianeta. Inoltre, i movimenti verso e intorno il Giappone sembrerebbero confermati anche da reperti trovati in Australia e risalenti a 65 mila anni fa.

E' corretto precisare, però, che ancora la discussione, a livello accademico, è aperta. Dopotutto il Paleolitico è riconosciuto come un periodo molto lungo nella storia umana e non è chiaro se queste affermazioni possano valere per tutti gli uomini che vissero in quel periodo oppure solo nella sua parte conclusiva.

