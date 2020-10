I primi uomini usavano le alte temperature per modellare i loro strumenti

Uno studio analizza alcuni strumenti creati dai nostri antenati del Paleolitico mettendo in luce come i primi uomini usassero il fuoco ed il calore per creare, modellare e migliorare i loro strumenti in selce.

La ricerca si è svolta presso un sito particolarmente conosciuto chiamato Quesem Cave, in Israele. Questo luogo è stato assiduamente frequentato e abitato dai primi uomini e sono stati rinvenuti gli strumenti che questi ominidi creavano ed utilizzavano. La datazione di questi oggetti risale a circa 300.000 anni fa e si nota che molti di questi erano stati trattati con il fuoco. I segni di un intenso calore su questi rudimentali ma, per l’epoca, geniali oggetti sono stati trovati addirittura in reperti datati tra 420.000 e 200.000 anni fa.

Ecco quindi che una nuova ricerca, pubblicata su Nature Human Behavior, tenta di vederci chiaro e capirne di più su questa tecnica che gli uomini del Paleolitico utilizzavano per modellare i loro strumenti, usando le alte temperature che si sprigionavano dal fuoco. Sono stati esaminati degli antichi strumenti, di 2 tipologie diverse, che mostravano evidenti segni di esposizione al fuoco. Questi manufatti, prelevati dal sito di Qesem, sono stati analizzati usando la tecnica della spettroscopia, scoprendo che una tipologia di oggetto è stato esposto ad una temperatura compresa tra 259 e 413°C, mentre l’altra ad una temperatura di 447°C. Non solo.

Gli scienziati hanno anche modellato e creato loro stessi copie moderne di questi antichi manufatti, aiutandosi con il fuoco per modellarli. E’ emerso, così, che la realizzazione è molto più facile e semplice se ci si aiuta con il calore di una fiamma che garantisce un elevato successo nella creazione dell’oggetto. Ecco quindi che probabilmente i primi ominidi usavano coscientemente la fiamma ed il calore, su larga scala, per creare e modellare i loro strumenti ed utensili.