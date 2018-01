Primo aggiornamento dell'anno per Telegram: arriva il supporto multi account

Primo aggiornamento del 2018 per Telegram , una delle applicazioni per la messaggistica istantanea più popolari ed apprezzate da parte degli utenti, che ha introdotto delle novità estremamente importanti.

La versione 4.7 dell'applicazione per iOS ed Android, infatti, ha introdotto il supporto a più account e nuovi temi, tra cui figura anche la modalità notturna che si prepone l'obiettivo di evitare l'affaticamento degli occhi di notte, eliminando completamente i bianchi. Quest'ultima novità, battezzata Telegram X, è almeno al momento disponibile esclusivamente su iOS, e non abbiamo novità riguardo una possibile espansione anche su altri sistemi operativi.

I temi sono quattro: Giorno, Notte, Blu Notte e Classico, e possono essere cambiati attraverso il menù "Impostazioni" ed il pannello "Aspetto" presente all'interno dell'applicazione.

Su Android però arriva la novità importante di tutto l'aggiornamento è rappresentata dal supporto agli account multipli. Gli utenti, infatti, ne potranno gestire in contemporanea tre, e lo switch può essere effettuato attraverso il menù laterale. Le notifiche arriveranno in contemporanea da tutti e tre i profili, salvo modifiche da parte degli utenti.

Sia su iOS che Android, è stato aggiunto il supporto alle risposte rapide: basta effettuare uno swipe verso sinistra su qualsiasi messaggio per potervi accedere. Al momento però queste novità ancora non sono disponibili per l'applicazione PC dell'app.