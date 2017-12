Primo contratto sportivo per Facebook: a gennaio arriva il wrestling WWE

Il primo contratto sportivo diè stato ufficialmente firmato. Il social network di Mark Zuckerberg, infatti, già da tempo sta tentando di portare nella propria piattaforma una vasta programmazione di sport, ma fino ad oggi ha riscontrato non pochi problemi con gli accordi.

Il social network di Menlo Park ha annunciato che a partire dal prossimo gennaio sarà trasmesso su Facebook il wrestling made in WWE, la principale compagnia di sport-entertainment del mondo, che gode di una popolarità a livello internazionale.

La compagnia di Vince McMahon ha firmato un accordo per effettuare lo streaming di un nuovo torneo per tag team a coppie miste (un maschio ed una donna).

Ovviamente non si tratterà di match da pay per view, il formato per cui la società di Stanford è popolare, ma al torneo prenderanno parte lottatori che, pur non essendo nel giro del main event, godono di una discreta popolarità. Nel comunicato, ad esempio, vengono citati Jimmy Uso e Natalya.

Facebook non ha diffuso i termini finanziari dell'accordo, ma ha rivelato che il contratto firmato con la WWE prevede la trasmissione di una dozzina di episodi della durata di venti minuti l'uno.

L'accordo è importante per entrambe le compagnie. Facebook, dal canto suo, potrà fare affidamento su lottatori molto popolari sui social network, che quindi spingeranno i fan a collegarsi per tifarli. Mentre la WWE creerà un programma di feedback attraverso cui i fan potranno non solo selezionare le stipulazioni, ed anche gli avversari dei vari tag team.