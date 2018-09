Primo incidente per l'auto a guida autonoma di Apple: lo riporta la DMV

Stando ad un report pubblico compilato dalla DMV, acronimo che sta ad indicare l'Agenzia Governativa californiana "Department of Motor Vehicles", pochi giorni fa la vettura a guida autonoma targata Apple si è resa protagonista del suo primo incidente stradale.

Il sinistro, avvenuto il 24 agosto in California, ha coinvolto un altro veicolo, colpevole di aver tamponato l'Apple Car. Il tutto è avvenuto in pieno giorno, e sia gli autisti che i passeggeri ne sono usciti completamente illesi. Nei documenti compilati dall'Agenzia, Apple Inc. viene citata come la casa costruttrice di una vettura a guida autonoma del 2016, una Lexus RX450h, mentre l'alta auto coinvolta risulta essere una Nissan Leaf, anch'essa del 2016.

I dettagli contenuti nel verbale indicano come la vettura di Apple stesse procedendo a passo d'uomo, in attesa di immettersi nella Lawerence Expressway South provenendo da Kiefer Road, quando all'improvviso è stata tamponata da una Nissan Leaf che procedeva alla velocità di 15 miglia orarie, che corrispondo a circa 24 km/h. Entrambi i veicoli hanno riportati dei danni.

