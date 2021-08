Principale sistema di correnti dell'Oceano Atlantico è vicino al collasso: ecco perché

Secondo una nuova ricerca pubblicata sulla rivista Nature Climate Change, il grande sistema di correnti oceaniche del nostro pianeta - che include la Corrente del Golfo - sta perdendo stabilità. Sostanzialmente il sistema si starebbe avvicinando a un punto critico che avrà effetti a catena su tutto il nostro pianeta.

Ovviamente determinare la causa di questo collasso in un sistema così grande è difficile, ma tutti i principali fattori sono chiaramente collegati a una cosa: il cambiamento climatico causato dall'uomo. Non sappiamo ancora quanto sia vicino questo "punto di rottura", e in realtà non sappiamo neanche quali possano essere le possibili conseguenze.

É stato Niklas Boers del Potsdam Institute for Climate Impact Research, Freie Universität Berlin e Exeter University, ad esaminare lo stato di salute dell'Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC) nel nuovo studio. La corrente, comunica lo studio che ci mostra nuove prove, sta subendo un preoccupante rallentamento causato dalla perdita di stabilità.

Per farvi capire l'importanza della corrente AMOC, pensate a questa come la "vena principale" della Terra. La gigantesca corrente oceanica nell'Atlantico trasporta l'acqua calda dai tropici verso nord sulla superficie dell'oceano e l'acqua fredda verso sud sul fondo dell'oceano. Una "vena secondaria" è la Corrente del Golfo, che svolge un ruolo importante nel clima di più regioni.

"I risultati supportano la valutazione secondo cui il declino dell'AMOC non sia solo una fluttuazione o una risposta lineare all'aumento delle temperature, ma probabilmente significa l'avvicinarsi di una soglia critica oltre la quale il sistema di circolazione potrebbe collassare", ha spiegato Boers in una nota. L'impatto di un possibile collasso è attualmente difficile da determinare.

Ovviamente non tutti gli scienziati concordano con le conclusioni dello studio, poiché servono ancora moltissimi altri dati sulla questione.