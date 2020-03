Questi sono i principali eventi tech e auto cancellati o rinviati per via del Coronavirus

Gli appassionati tech e auto probabilmente dovranno rivedere i loro "viaggi" nel corso dei prossimi mesi. Infatti, le preoccupazioni legate al Coronavirus stanno creando diversi grattacapi agli organizzatori degli eventi, tanto che molti di essi hanno deciso di cancellare o rinviare diversi appuntamenti.

Per farvi un resoconto sulla situazione, abbiamo raccolto i principali eventi tech e auto che non si terranno (o che comunque sono stati spostati) a causa della questione Coronavirus. L'annullamento dell'MWC (Mobile World Congress) di Barcellona, che avrebbe dovuto tenersi dal 24 al 27 febbraio, è stato sicuramente uno degli eventi che ha fatto più "clamore", ma nei prossimi mesi ci saranno anche altre importanti "tappe" tecnologiche e automobilistiche a cui purtroppo gli appassionati non potranno partecipare.

Gli eventi annullati o rinviati per il Coronavirus

Uno degli eventi più importanti ad essere stati annullati, per quanto riguarda i prossimi mesi, è il Salone di Ginevra, kermesse che sarebbe dovuta tenersi dal 5 al 15 marzo 2020. Stiamo parlando di un evento che annualmente porta, presso lo spazio espositivo del Palaexpo della città svizzera, circa 500.000 persone. L'evento in questo caso è stato cancellato e quindi la prossima edizione del Salone di Ginevra ci sarà nel 2021.

Andando oltre, in campo videogiochi ha fatto notizia il rinvio della GDC (Game Developer Conference) di San Francisco, che si sarebbe dovuta svolgere tra il 16 e il 20 marzo 2020. Si tratta di una kermesse che, per quanto dedicata agli sviluppatori, nel corso degli anni è riuscita ad attirare anche l'attenzione degli appassionati più curiosi. Sembra che gli organizzatori stiano valutando un posticipo in estate, ma al momento non abbiamo ulteriori dettagli.

Spostandoci in avanti con i mesi, Facebook ha annunciato l'annullamento della conferenza F8, che si sarebbe dovuta tenere a San Jose (California) dal 5 al 6 maggio 2020. Questo evento, che si svolge annualmente, solitamente attira gli sviluppatori o comunque coloro che lavorano tramite la piattaforma dell'azienda di Mark Zuckerberg.

Rimanendo qui in Italia, il principale evento tech rinviato è la Milano Digital Week, che si terrà dal 25 al 28 maggio 2020 (doveva svolgersi dall'11 al 15 marzo). Da segnalare il rinvio del Beijing Motor Show, che in origine si sarebbe dovuto tenere dal 21 al 30 aprile. Ci sono poi preoccupazioni anche per gli eventi di giugno, E3 e WWDC su tutti, ma queste sono ancora indiscrezioni e non possiamo quindi sbilanciarci troppo.

Nel frattempo, diverse aziende hanno deciso di presentare i propri prodotti online. È il caso, ad esempio, di Sony, che ha annunciato i suoi nuovi smartphone Xperia lo scorso 24 febbraio tramite un evento trasmesso su YouTube.