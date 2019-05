Privacy? Gli italiani non sono interessati: il 39% venderebbe i propri dati

Si parla moltissimo di privacy negli ultimi anni, specie ora che le grandi piattaforme del tech hanno occupato una posizione totalizzante all'interno delle nostre vite. Ma interessa veramente a qualcuno? Nel caso degli italiani la risposta sembra essere no: il 39% dei nostri connazionali è disposto a svendere i propri dati in cambio di denaro.

Lo rivela un nuovo report di Kaspersky Lab, che affronta la questione a livello globale, ma dando poi un occhio anche alle singole realtà nazionali. E il dato non sarebbe tutto italiano, la percentuale di persone disposte a vivere in una cella di vetro per qualche spicciolo non cambia.

Ma fortunatamente il resto degli intervistati si mostra più avveduto. È infatti il 36% delle persone sentite da Kaspersky a pensare che una invasione di privacy sia causa di stress, mentre il 21% associa il problema ad un danno economico. Il 25% invece associa la violazione dei propri dati alla pubblicità tossica e allo spam.

C'è anche un 35% di italiani che dice di controllare con assiduità le impostazioni sulla privacy ormai presenti su tutti gli account e i device che usiamo, e addirittura il 17% degli italiani dice di aver iniziato a coprire la webcam con un nastro adesivo o altre soluzioni per evitare di essere spiati a loro insaputa.

La privacy sembra essere un argomento polarizzante: se sai di cosa si parla ci tieni e te la tieni stretta ad ogni costo, in caso opposto te ne freghi completamente. Terze vie non sembrano esserci.

