Privalia sconta tanti prodotti ed accessori Apple, tra cui le AirPods 2

Volantino a sorpresa di Privalia. Il popolare negozio in rete ha lanciato questa mattina una nuova promozione, che abbraccia molti prodotti ufficiali Apple, tra cui custodie, ed accessori di terze parti certificate, tra cui troviamo anche caricatori, stand e supporti.

L'offerta più interessante è però quella sulle AirPods 2. Il modello con custodia di ricarica è disponibile a 149,99 Euro, mentre quella con case che si carica via wireless può essere acquistata a 189,99 Euro, rispetto ai 229 Euro di listino.

Tra gli sconti troviamo una custodia originale in silicone per iPhone Xs, a 34,99 Euro, mentre quella in pelle è disponibile a 42,99 Euro, per un risparmio di 13 Euro rispetto ai 55 Euro di listino.

Dal fronte dei dispositivi, è disponibile l'iPad Pro da 9,7 pollici WiFI + Cellular con 128 gigabyte di memoria interna, a 534,99 Euro, rispetto ai 579 Euro di listino. Apple Watch Series 4 con cassa da 40mm invece passa a 409,99 Euro, rispetto ai 439 Euro di listino.

Il dock di ricarica Belkin wireless, che permette di caricare iPhone ed Apple Watch invece è disponibile a 124,99 Euro, rispetto ai 150 Euro di listino.

Scorrendo le offerte, il MacBook Pro da 13 pollici con Touch Bar, processore Intel Core i5 e 256GB di memoria è disponibile a 1.619,99 Euro.

L'intero catalogo può essere consultato tramite questo indirizzo.