Il Pro Display XDR può essere pulito solo con un panno speciale di Apple

Sono disponibili da ieri per l'acquisto i costosissimi Mac Pro e Pro Display XDR di Apple, che arrivano a raggiungere anche i 60.000 Euro nella configurazione ultratop. Il colosso di Cupertino, a seguito del lancio ufficiale, ha pubblicato alcuni documenti di supporto sulla manutenzione del PC e monitor.

In uno di questi, leggibile tramite questo indirizzo, Apple spiega che il Pro Display XDR con vetro con nanotexture si deve pulire solo con un panno speciale che è incluso nelle confezione e non con i classici panni in microfibra o con un pò d'acqua.

La società americana non ha spiegato le motivazioni per cui ha pubblicato questo vero e proprio avviso di sicurezza, che si applica solo alla variante da 6.599 Euro e non a quella con vetro standard. Probabilmente però è dettata dai materiali utilizzati per il monitor.

Il modello in questione infatti identifica la versione con texture opaca e non riflettente, che è "incisa nel vetro a basso livello" ed aiuta a mantenere il contrasto nonostante la finitura opaca. Probabilmente tale texture è talmente delicata che un panno tradizionale potrebbe rovinarla e quindi minare il corretto funzionamento del pannello.

In caso di smarrimento del panno, non è possibile acquistarlo nè su Amazon, tanto meno su Apple Store: è necessario mettersi in contatto con l'assistenza per la sostituzione.

Apple ha anche fornito delle istruzioni specifiche su come pulire il panno: è necessario lavarlo con l'acqua e sapone per piatti, sciacquarlo e lasciarlo asciugare all'aria per almeno 24 ore.